Ciclismo – I giovani del Comitato in luce a Broni. Bondi e Flaviani sugli scudi a Carona

Broni (Pv) Dopo la mountain bike a San Benedetto Po, è il turno della strada a offrire ai Giovanissimi, selezionati dal Comitato provinciale Fci, l’opportunità di esibirsi nel Trofeo Lombardia, manifestazione riservata alle selezioni dei vari comitati lombardi e che si è svolta a Broni (Pv). Venticinque sono stati i baby, maschi e femmine, che hanno svolto il ruolo di protagonisti nella cittadina pavese. Tra loro a conquistare la top ten sono stati: Samantha Di Stefano e Leonardo Busselli si sono piazzati al 5° posto nella G3; David Messetti si è classificato 9° nella G2; il medesimo piazzamento lo ha ottenuto Francesco Favalli nella G4.

Ad affiancare il plotoncino di giovani in maglia biancorossa, con l’effige del patron Riccardo Belletti, consulente finanziario di Allianz Bank, vi erano il presidente provinciale Fausto Armanini e il responsabile del settore Giovanissimi strada Giorgio Papa. A Cremona invece, si sono esibiti i pari età del Ciclo Club 77 e tra loro il piazzamento migliore lo ha colto Paolo Caffarella che ha chiuso la sua prova ottenendo il 7° posto. In ambito femminile Irene Ferrari, che veste la maglia del Gioca in bici Oglio Po, ieri a Borgo Valsugana (Tn) in occasione della Coppetta di Sera, si è brillantemente piazzata al 7° posto tra le Allieve. Sul versante dell’mtb, ieri a Carona (Bg), nell’ambito della prova valida per il campionato italiano di società, l’esordiente del 1° anno Vittoria Bondi della Beltrami Tsa ha colto il successo; stessa cosa, ma tra le esordienti del 2° anno, vale per Eleonora Flaviani dell’Mtb Novagli.

Sempre per il team di Castiglione delle Stiviere, da sottolineare anche la piazza d’onore ottenuta tra le Allieve da Marta Malinverno. (bio)