Ciclismo – I progetti Fci per il 2023: Regionale Juniores a Volta e una gara sul Te

RIVALTA SUL MINCIO È stata assegnata ad Aldo Ghidetti, ex presidente del Pedale Rivaltese ed attuale dirigente degli Amici del Pedale Rivaltese, la prima edizione del Premio Comitato provinciale Fci. La consegna è avvenuta a Rivalta sul Mincio, nella sala del Vecchio Loghino alla presenza del sindaco di Rodigo Gianni Grassi, il suo vice Luciano Chiminazzo e l’assessore Simona Ometto, nell’ambito dell’assemblea tra il Comitato provinciale Fci con le società affiliate. Per quel che concerne il bilancio del 2022, il presidente Fausto Armanini ha sottolineato con soddisfazione e orgoglio l’esito positivo del lavoro compiuto. Riguardo al futuro, il vice Lido Baracca ha annunciato che la bozza del calendario in via di definizione conferma tutti gli appuntamenti allestiti quest’anno. Inoltre, si sta lavorando per ampliare il numero delle competizioni tanto su strada, quanto per il fuoristrada. Tra le conferme: il Trittico Rosa, il Memorial D. Darra, il Gp Allgor e il circuito Junior Cup Mtb. Sia per il primo sia per l’ultimo è concreta l’ipotesi di un aumento delle prove in programma. Tra le possibili novità, la richiesta al Comitato regionale di allestire in terra virgiliana il campionato regionale juniores, l’ultima domenica di maggio a Volta Mantovana, da parte dell’Uc Ceresarese. Inoltre, c’è l’intento da parte del Mincio Chiese di organizzare a Mantova, o sul circuito del Te o in un altro angolo caratteristico della città, una competizione di ciclismo giovanile. Il quadro si dovrebbe completare con la realizzazione di un progetto in ambito scolastico.