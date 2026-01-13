Ciclismo – L’Allgor Tatobike celebra un anno da ricordare

CERESE L’Allgor Tatobike, seppur nei primi giorni del 2026, ha festeggiato una stagione 2025, prodiga di grandi soddisfazioni. Sabato nel salone della Polisportiva Virgilio a Cerese si è svolto il tradizionale appuntamento con il quale il team del presidente Gianfranco Allegretti ha posto in bacheca una stagione che, da un lato, ha confermato la crescita della formazione Giovanissimi e dall’altro ha segnato il debutto in ambito femminile della formazione Esordienti. Alla festa hanno presenziato anche il consigliere regionale Fci Adriano Roverselli, il presidente provinciale Fausto Armanini e il consigliere responsabile del settore Giovanissimi strada Giorgio Papa. Il 2025, per quel che concerne i baby, è stato caratterizzato da 25 vittorie, 17 piazze d’onore e 28 terzi posti; a questi poi vanno aggiunti anche 43 piazzamenti tra il 4° ed il 5° posto. Il quadro si completa, poi, con i due titoli provinciali conquistati da Samantha di Stefano ed Elia Marassi, ai quali si sommano le vittorie nel Memorial Damiano Darra e nel Gp Allgor. Parlando di queste due challenge, da sottolineare il 2° posto in entrambe di Marlon Quiroga Ramas, il 3° di Kevin Baetta, il 3° e il 2° di Jhonan Astone e il 3° nel Darra di Diego Bertucci. Per quel che concerne invece le Esordienti, Maela Barone ha colto un successo, mentre Giulia Affini una piazza d’onore. Guardando alla nuova stagione Allegretti e i suoi collaboratori hanno confermato lo staff tecnico, i baby e hanno ampliato il team delle ragazze che si misureranno tra Esordienti e Allieve.

