Tennis Tavolo – Top e Giornate Rosa, la Brunetti vince la classifica per società

Terni Si sono conclusi domenica scorsa il secondo torneo nazionale Top 2-3 e le Giornate Rosa. Grazie agli straordinari risultati delle atlete castellane, la Brunetti Castel Goffredo ha conquistato il primo posto nella classifica per società. Applausi per Nikoleta Stefanova, che è salita sul gradino più alto del podio, e a Nicole Arlia, splendida terza classificata nel torneo assoluto/2ª categoria. Ottimi risultati anche nella 3ª categoria, con i podi di Sofia Mescieri e Azzurra Marinelli, e nella 4ª categoria, dove la giovane Ludovica Parmigiani ha ottenuto un eccellente quinto posto. Nella classifica per società il Castel Goffredo ha preceduto il Vallecamonica e il Südtirol.