Ciclismo – Lo juniores Leali trionfa alla Coppa Linari

BORGO A BUGGIANO (Pt) Finalmente è arrivato il giorno dell’hurrà per Stefano Leali; un hurrà di rilievo nazionale. Ieri lo juniores del Team Giorgi è riuscito a porre sul proprio biglietto da visita la prima vittoria stagionale e di categoria. Al decimo posto l’altro mantovano compagno di squadra Angelo Monister. Leali è salito sul gradino più alto del podio della Coppa Pietro Linari che si è disputata a Borgo a Buggiano (Pt) sulla distanza di 125,700 km. Un successo fortemente voluto, che lo premia per l’impegno e la grinta con i quali sta affrontando questa parte centrale della stagione. Al via di questa competizione si sono presentati oltre 160 atleti che sin dalle prime pedalate hanno fatto comprendere che gli sportivi presenti lungo il percorso non avrebbero vissuto momenti di stanca. Durante i giri del circuito pianeggiante, per complessivi 84 km, molti sono stati i tentativi di fuga sempre, però, abilmente controllati dal gruppo. Nel momento in cui è cambiata la fisionomia del tracciato, ovvero si è entrati in un circuito da ripetere tre volte con varie asperità, il gruppo si è spezzato registrando quindi una prima selezione tra i migliori. In discesa a due giri dal termine, mancavano ancora una ventina di chilometri al traguardo, a fare l’andatura si è portato Stefano Leali con altri quattro corridori tra i quali il compagno di squadra Leonardo Vesco, vincitore lunedì a Montecampione. Dopo aver scollinato dall’ultima salita, i due portacolori del Team Giorgi hanno dato vita a un gioco di squadra che ha permesso al giovane atleta mantovano di presentarsi solitario sotto lo striscione d’arrivo, mentre il compagno di squadra si è aggiudicato la volata per il secondo posto. Grazie a questo successo, per Stefano Leali aumentano le opportunità per un suo passaggio nella prossima stagione tra gli Under 23.