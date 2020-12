Come investire: Comune di Curtatone in soccorso alle aziende

CURTATONE – Nello scenario economico attuale, per le piccole imprese radicate sul nostro territorio, la scelta delle migliori strategie finanziarie per reperire e gestire le risorse a disposizione rappresenta una delle variabili che maggiormente influenzano le performance economiche e reddituali e forse, oggi, anche la sopravvivenza di molte realtà. Cogliere tutte le opportunità che il legislatore mette a disposizione di aziende e professionisti è un’attività complessa, che richiede competenze e puntualità. In risposta a questo bisogno il Comune di Curtatone ha scelto di proporre, per valorizzare le eccellenze del proprio territorio, un servizio di supporto altamente innovativo. Per permettere un accesso facilitato a tutte le opportunità presenti nello scenario agevolativo attuale ha scelto infatti di avviare una partnership con Financial Clab, società specializzata nel ramo della Finanza agevolata.Il servizio proposto, per il quale il Comune auspica una grande partecipazione, si concretizzerà nell’apertura di uno sportello informativo e di ausilio per il sostegno finanziario, funzionale alle imprese del territorio per supportarle nella conoscenza e nell’accesso di tutte le tipologie di contributi pubblici.I professionisti di Financial Clab saranno presenti, con cadenza bi-settimanale, presso il Municipio di Corte Spagnola, per aiutare tutti coloro che vorranno accedere alle misure di contributo. Questi appuntamenti saranno gratuiti e diretti a una prima analisi dei più appropriati strumenti di agevolazione finalizzati a supportare gli investimenti. Invitiamo fin da ora tutte le imprese interessate a questo servizio a voler prendere contatti con lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Curtatone, telefonicamente o tramite mail (0376/358021-22-20; commercio@curtatone.it).Il servizio che il Comune vuole offrire non si esaurisce qui. Vogliamo rendere partecipi in modo costante le imprese di tutte le opportunità agevolative, trasmettendo loro attraverso i media e i vari canali di comunicazione, come il portale istituzionale del Comune, uno scadenziario aggiornato di tutte le opportunità. Il 2021 sarà un anno fondamentale per la ripartenza e sarà importante poter sfruttare le numerose opportunità che verranno messe a disposizione. Alla presentazione del progetto erano presenti il sindaco di Curtatone, Carlo Bottari , Paolo La Torre , amministratore delegato della Finacial Clab e il consigliere Sofia Pantani .