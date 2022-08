Calcio 1ª Categoria – Viadana, parte l’era Mussetola: il 4 settembre derby di Coppa con la Casalese

VIADANA E’ partita la preparazione del Viadana, che da ieri, agli ordini di mister Fabio Mussetola, ha iniziato il lavoro in vista del campionato di Prima Categoria Crer, dove quest’anno i canarini sono stati inseriti nel girone B.

Dopo i discorsi di rito del mister e del direttore sportivo Damiano Mazzieri, è cominciato l’allenamento per la rosa viadanese. In questa fase di preparazione è stato fissato soltanto un test amichevole, il prossimo 31 agosto contro i cremonesi della Martelli Piadena. L’esordio in gare ufficiali invece è previsto per il successivo 4 settembre, quando il Viadana affronterà nella prima uscita di Coppa il sentitissimo derby contro i cugini della Casalese: si preannuncia una leale battaglia con la compagine di Casalmaggiore.

Un match che in Coppa Emilia era già stato disputato lo scorso anno, mentre in questo vedrà altre due repliche, nei match di campionato. Finalmente le due rivali sono state inserite nello stesso girone.