Ciclismo – L’U23 Cordioli sfiora il podio a Nerviano. L’esordiente Matteo Raisi terzo a Schiavon

Mantova Tra podi e piazzamenti nella Top Ten il ciclismo mantovano ha posto in archivio un 25 aprile carico di soddisfazioni. Tra gli Under 23 ed elite, Gianluca Cordioli del Sissio Team, dopo la sesta piazza ottenuta al Gp Fiera di Mercatale, si è messo nuovamente in luce sfiorando il podio; a Nerviano (Mi) ha conquistato il 4° posto. Oltre a lui, buon sesto il compagno di squadra Stefano Leali nel Gp della Liberazione, che si è disputato nella Capitale. In ambito giovanile, per quanto attiene all’mtb, ieri a Borno (Bs), in occasione del Campionato Italiano per società, l’allieva Marta Malinverno dell’Mtb Novagli ha chiuso al 6° posto, mentre l’esordiente Matteo Raisi dello Sporteven si è piazzato 3° nella competizione svoltasi a Schiavon (Vi). Sul versante della strada, tra i baby sempre ieri a Ravenna, in occasione della prova dei primi sprint, Leonardo Mai ha colto il 4° posto nella G5. Salendo di categoria, a Crema, si è disputata la prima prova del trittico Criterium Liberazione Memorial Giancarlo Ceruti e in questo contesto tra gli Esordienti ecco i risultati conquistati dai mantovani: Giulio Zunica del Mincio Chiese è giunto 2°, Giovanni Busca del Mazzano 4°, Nicolò Belli del Mincio Chiese 7° e Marco Casciano del Mazzano 9°. Per quel che concerne la sezione femminile, Elisa Traldi dello Sporteven si è piazzata 9ª, Maela Barone 10ª e Giulia Affini dell’Allgor Tatobike 11ª. Il programma prosegue con la cronometro individuale di Gussola (Cr), valida quale seconda prova della challenge allestita dal Gioca in bici Oglio Po e riservata a Esordienti e Allievi, maschi e femmine, e con la prova su strada. Domani a Campitello l’attenzione degli appassionati sarà tutta per i Giovanissimi. Sotto l’attenta regia del Bike 96, che potrà contare sulla collaborazione del Comune di Marcaria e del Comitato provinciale Fci, si svolgerà il 4° Trofeo Avis Campitello. Sulla linea di partenza, che verrà data alle ore 14.30, si porteranno un centinaio di atleti ed atlete con i mantovani del Ciclo Club 77, del Mincio Chiese e dello Sporteven che punteranno a salire sul podio delle varie categorie.

Paolo Biondo