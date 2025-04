Rugby serie A Elite – Pavan sicuro: “Viadana pronto per il Valorugby: non regaleremo nulla”

Viadana A 44 anni della scomparsa del capitano Pierluigi Zaffanella si respira la brezza di quell’aria da play off, che porta a oltre vent’anni fa, quando i gialloneri arrivavano frequentemente in semifinale e talvolta all’atto conclusivo proprio come la passata stagione. Ebbene, domani (ore 15.30) si torna in campo per gli ultimi ottanta minuti della stagione regolare e si prende il bus verso il “Mirabello” di Reggio Emilia per lanciare il guanto di sfida al Valorugby. Il tecnico Gilberto Pavan parla della sfida che attende i gialloneri.

L’andata con i Diavoli fu una partita a senso unico. Potrebbe non essere così domani, visto che gli emiliani si giocano le ultime chance da play off…

«Sarà una partita diversa perché noi ci arriviamo con la certezza del primo posto e loro con grande motivazione per prendere l’ultimo posto disponibile in semifinale. Abbiamo avuto tre settimane di lavoro ben focalizzato per sbarcare al “Mirabello” pronti e fare la prestazione senza regalare nulla. La vittoria con Rovigo ha portato nuove certezze e tanta positività nel gruppo; quindi, direi che ci arriviamo molto bene».

Samuele Locatelli recupererà per i play off?

«La risonanza magnetica ha escluso la gravità del precedente infortunio e dovremmo averlo in campo per la prima semifinale».

Valorugby Emilia e Fiamme Oro: quali differenze emergono tra le due potenziali avversarie?

«Il Valorugby è stato meno costante, mentre i cremisi sono partiti male, ma poi hanno trovato un rendimento più continuo e si sono ripresi. Credo che alla fine questa sia la differenza, ma sono entrambe squadre molto fisiche con giocatori importanti, quindi bene o male sono due percorsi simili, con la costanza quale differenza più significativa».

Avete lavorato tanto per arrivare al top della forma in questo momento cruciale. Come ha risposto la squadra ai test fisici?

«Abbiamo fatto un piccolo richiamo di fitness e palestra dopo il riposo per le feste di Pasqua per mettere benzina nel motore. E direi che la squadra ha risposto davvero bene».

Domani i gialloneri concludono la regular season allo stadio “Mirabello” di Reggio Emilia. Una decina di giorni ancora di stop e poi tutti in campo per la prima gara di play off che vedrà i gialloneri in trasferta il 10 maggio. Da vedere se la sfidante sarà appunto il Valorugby o le Fiamme Oro. Mentre il secondo match riporterà i leoni allo Zaffanella sette giorni dopo.

Alessandro Soragna