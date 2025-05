Ciclismo – Mantovani in luce nelle corse del 1° maggio. E domenica c’è la Mtb a Castiglione

Mantova Le gare del 1° maggio hanno regalato soddisfazioni al ciclismo mantovano, con risultati di rilievo in diverse categorie. Negli Under 23 ed élite, il Sissio Team ha piazzato Stefano Leali 8° e Gianluca Cordioli 12° a Sant’Ambrogio di Valpolicella (Vr), mentre Damiano Lavelli ha chiuso 8° alla Vicenza-Bionde. Tra gli Juniores, buon 5° posto a Montichiari per Sergio Ferrari (Ecotek). In evidenza anche gli esordienti: nel Gp San Prospero (Mo) è arrivato il primo successo stagionale per Giovanni Busca (Mazzano), mentre sempre a Montichiari Giorgio Ciotola (Feralpi Monteclarense) ha chiuso 6°. Nella stessa gara, piazzamenti anche per Giulio Zunica (4°) e Luca Ganarin (6°) del Mincio Chiese, Marco Casciano (8°) e Matteo Oliviero (10°) del Mazzano. Da segnalare anche il 7° posto di Ludovico Affini (Mincio Chiese) e, tra i più piccoli, il 3° posto di Luigi Beduschi nella G2 e il 5° di Lorenzo Burato nella G5. Nella categoria esordienti donne, al Trofeo Rosa di Albino (Bg), buoni piazzamenti per Maela Barone (Allgor Tatobike, 7ª), Elisa Traldi (Sporteven, 8ª) e Beatrice Costa (Gioca in Bici Oglio Po, 11ª). Nel fuoristrada, infine, brillante 2° posto per Eleonora Flaviani (Comitato FCI Lombardia) tra le esordienti 2° anno nella prima prova della Coppa Italia MTB ad Accadia (Fg).

E veniamo alle corse del fine settimana. Oggi Lavelli e Leali saranno in gara a San Pietro in Cariano, mentre i Giovanissimi di Mincio Chiese e Allgor Tatobike correranno a Caselle di Sommacampagna. Domani riflettori su Castiglione delle Stiviere: al mattino, al Parco Pastore, circa 150 Giovanissimi parteciperanno al 5° Trofeo Carni Barone di MTB, seconda prova dello Junior Cup Latteria San Pietro. Nel pomeriggio, oltre 250 Juniores saranno protagonisti del 1° Trofeo Edil Group – Piccolo Giro delle Fiandre dei Colli Morenici, valido anche come campionato provinciale, su un circuito con tratto di sterrato e partenza alle ore 14.30. Per quanto riguarda le corse fuori provincia, gli under 23 ed elite saranno a Montalto (Ar); lo junior Maurizio Gobbi dello Sporterven a Riva del Garda (Tn); gli Allievi e gli Esordienti del Mincio Chiese, Sporteven, Allgor Tatobike a Bovolone (Vr), quelli del Mazzano, della Feralpi e dell’Aspiratori Otelli a Ronco di Gussago (Bs) e i Giovanissimi del Ciclo Club 77 a Cavezzo.