Rugby – Domenica a Viadana la carica dei 1000 per la Coppa Leonero

Viadana Giornata intensa quella di ieri con i leoni impegnati in gruppi tra campo e palestra. Sul prato dello Zaffanella si sono potute apprezzare le “prove” di gioco con tanta aria sotto l’ovale che viaggia con precisione e velocità da un trequarti all’altro. Fin qui nulla di nuovo per chi ha gli occhi puntati sul Viadana, ma vedere con quanta abnegazione e determinazione le combinazioni vengono proposte e riproposte e poi variate fornisce la cifra di un gruppo che crede fortemente nel proprio rugby e chiede a se stesso di aumentare, migliorare e cambiare marcia. Contemporaneamente, in palestra si lavora facendo finta che la calura pre-estiva sia solo una suggestione, mentre da Calvisano è arrivato il trofeo della Coppa del Mondo under 20 nel pieno del “trophy tour” che tocca gli stadi in cui la competizione iridata entrerà a dieci anni di distanza da quella precedentemente giocata in Italia. Il trofeo verrà esposto nel cuore pulsante della città viadanese, Galleria Bedoli, e venerdì prossimo, in occasione della Festa del Lambrusco, ci sarà un momento dedicato al rugby in cui dovrebbero intervenire il sindaco Nicola Cavatorta, il presidente del club giallonero, Giulio Arletti, e Gianni Fava, che siede nei consessi più prestigiosi della FIR e del World Rugby, oltre ad avere ricevuto da poco l’incarico di nuovo presidente delle Zebre Rugby. Un primo vernissage in salsa viadanese per la kermesse iridata. Tutto questo alla vigilia di un doppio play off incandescente con Viadana che si presenterà sabato 10 al Mirabello di Reggio Emilia per il primo atto della semifinale scudetto. In aggiunta val la pena puntare il radar anche sul rugby giovanile con la 12esima edizione dell’attesissima Coppa Leonero che, come al solito, sarà una grande vetrina per i giovani talenti in erba con ben mille rugbisti del futuro attesi domani a Viadana da Mantova e dal resto d’Italia, con partecipazioni anche dalla Francia e dalla Repubblica Ceca, in una domenica densa di impegno, sport e attenzione all’ambiente.