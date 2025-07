Ciclismo – Maria Acuti in azzurro agli Europei junior su pista. Handbike: De Gregorio trionfa in rosa

Mantova Anche i Giovanissimi sono stati protagonisti nel fine settimana, impegnati tra Tizzano (Pr) e Montichiari (Bs). Sabato, nel parmense, il Ciclo Club 77 ha festeggiato il 3° posto di Viola Mazzola nella categoria G6 e il 4° di Adele Avanzi nella G2. Domenica, a Montichiari, ottimi risultati per Mincio Chiese e Allgor Tatobike. Spicca il successo di Samanta Di Stefano nella G3, accompagnato dai 3° posti di Riccardo Rinaldi (G2), Marlon Quiroga Ramas (G4) e Leonardo Mai (G6). Nella stessa gara Nicholas Di Stefano ha chiuso 5° nella G2. Numerosi anche i piazzamenti nella top ten: Elia Marassi (6° G5), Mattia Araldi (6° G6), Kevin Baetta (8° G2), Leonardo Rinaldi (9° G1), Riccardo Bolzacchini (9° G2), Jhonan Astone (9° G5) e Lorenzo Burato (9° G6). Sempre ieri, ma a Bovezzo (Bs), tra gli esordienti del 1° anno, da segnalare il 3° posto di Marco Casciano e il 10° di Matteo Oliviero, entrambi del Mazzano. Tra i 2° anno, Giovanni Busca (Mazzano) ha chiuso in ottava posizione. Grande soddisfazione per il movimento mantovano anche in chiave azzurra: dal 15 al 20 luglio, la juniores Maria Acuti (Biesse Carrera) sarà impegnata con la nazionale italiana ai Campionati Europei su pista in programma ad Anadia (Portogallo).

Infine, a Monfalcone (Go), tappa del Giro d’Italia Handbike, segnaliamo l’ennesimo trionfo della goffredese Teresa Angela De Gregorio, del Ciclo Club 77, vincitrice nella categoria Wh3. Un altro successo che le consente di mantenere la maglia rosa di leader di categoria.