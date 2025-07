Pattinaggio artistico – San Lazzaro in luce ai Nazionali Uisp: Rossato-Panizza coppia d’oro

Mantova La squadra della Polisportiva San Lazzaro è stata grande protagonista a Bologna nel campionato Nazionale Uisp di pattinaggio artistico a rotelle. La società cittadina si è esibita sul parquet del “Pala Pederzini” con 20 tesserati, ottenendo anche l’oro con la coppia dei nuovi campioni nazionali formata da Anna Rossato ed Elia Panizza nel doppio. Nella specialità “solo dance”, Baggio ha conquistato il quarto posto, e così pure Aliprandi, Cabrini, Aita, Zolin, Pintani, le sorelle Mozzanega Lidia e Paola, Cremona, Belfiori e De Pasquale hanno dato grande prova di bravura. Nella categoria “obbligatori”, buoni piazzamenti per Pellegri e Furghieri assieme a Zolin, Aita e Borriello. Nel “libero”, Panizza ha conquistato la medaglia d’argento mentre Decò ha commesso qualche piccola imprecisione, ma tutto sommato la sua è stata una buona prova.

Ma i fari oggi sono tutti puntati sull’astro nascente Anna Rossato, giovane promessa del pattinaggio a rotelle. Ha solo 9 anni e ha messo i pattini per la prima volta lo scorso settembre, appassionandosi ogni giorno di più a questa disciplina. Dopo un normale periodo di ambientamento, Anna ha subito bruciato le tappe e nel giro di poco tempo si è trovata ad allenarsi con la squadra agonistica della San Lazzaro. La curiosità di questa storia è che in 10 mesi ha completamente ribaltato la sua giovane vita sportiva, ottenendo subito risultati di grande rilievo. A rimanere stupiti, in primis, sono stati i genitori della piccola, che non hanno mai forzato le sue scelte. Anna frequenta la classe terza elementare della scuola “De Amicis” a Borgochiesanuova. Le piace gareggiare sia in singolo che in coppia. Nonostante la tenera età, ragiona già da “grande” guardando e studiando i filmati delle gare di pattinaggio per migliorarsi. Insomma, la piccola ha stoffa da vendere e il futuro è tutto per lei.