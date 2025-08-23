Ciclismo – Maria Acuti, oggi l’atteso esordio in Olanda ai Mondiali della pista

Mantova Il sabato agonistico per il ciclismo giovanile mantovano si apre con la partecipazione di Maria Acuti del Biesse Carrera al Campionato del mondo della pista in corso di svolgimento ad Apeldoorn (Paesi Bassi). La juniores di Ostiglia, con la maglia della nazionale, sarà impegnata sia nell’inseguimento individuale sia nella prova a squadre. C’è grande attesa per la giovane azzurra. Oltre a lei, oggi in sella vi saranno anche Andrea Cordioli, Stefano Leali, Damiano Lavelli e Kevin Lanzarotto del Sissio Team; questi atleti saranno tra i protagonisti del Gp delle Eccellenze di Baoere-Valdobbiadene. La competizione è valida per l’assegnazione del titolo di campione provinciale di Treviso per la categoria Under 23 ed elite che si terrà a Badoere-Valdobbiadene. Invece i Giovanissimi del Mincio Chiese e del Ciclo Club 77 saranno a Carpi. Domani in ambito femminile le Esordienti dell’Allgor Tatobike, dello Sporteven e del Gioca in bici Oglio Po saranno alle prese con la competizione in programma a Noventa di Piave (Ve). Nella cittadina veneziana gareggeranno anche le allieve del team casalasco diretto da Maurizio Vezzosi.

Gli Esordienti e gli Allievi, invece, saranno i protagonisti della competizione in programma ad Ospitaletto Mantovano. Salendo di categoria domani lo juniores Sergio Ferrari dell’Ecotek si porterà sulla linea di partenza della competizione in programma a Collegno Sestriere (To).

Sempre domani, invece, Kevin Lanzarotto, Stefano Leali ed Andrea Cordioli del Sissio Team proveranno a lasciare il segno nel test in programma a Rovescala (Pavia), appuntamento classico del calendario dilettantistico. I tre portacolori della squadra veronese si presentano agguerriti e con l’obiettivo dichiarato di provare a essere protagonisti. Il tracciato, nervoso e ricco di strappi, si adatta bene alle loro caratteristiche, e la forma attuale fa ben sperare in un risultato di rilievo.

Paolo Biondo