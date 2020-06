Al Parco Sigurtà grande successo per la giornata dei bambini

VALEGGIO Migliaia di famiglie con la voglia di verde e di trascorrere una giornata nella Natura hanno scelto domenica 28 giugno la favolosa cornice naturale del Parco Giardino Sigurtà per il primo grande evento della stagione 2020, che ha preso il via lo scorso 10 maggio.

Circondati da 30.000 rose, centinaia di ninfee rustiche e tropicali, hemerocallis, ortensie, 18 specchi d’acqua, boschi e zone d’ombra il Parco ha dedicato una giornata speciale ai più piccoli:

le fantastiche location del Giardino sono diventate così un teatro naturale, per il quarto anno consecutivo in occasione dell’evento Giornata dei bambini.

Tra gli spettacoli hanno stupito grandi e piccoli nei 600.000 metri quadrati del Parco vi sono stati il truccabimbi che con colori e tanta fantasia per tutto il giorno hanno truccato i più piccoli, il teatro dei burattini che con 4 spettacoli ha “rapito” il giovane pubblico, il vecchio west che con giochi, come il toro meccanico ha intrattenuto i bambini, il tronco rotante che ha messo alla prova l’equilibrio dei partecipanti, l’attività delle Uova al Martello in cui i bambini si sono cimentati nello schiacciare uova speciali, il teatro dei piedi ovvero uno spettacolo davvero insolito, le bolle giganti di sapone che hanno regalato emozioni grazie alle forme più diverse, un’area giochi con uno spazio per i disegni e altre attività e performance di magia che hanno divertito i più piccoli ma non solo…

Il tutto accompagnati dalla mascotte del Parco, lo scoiattolo Tà.

È stato un evento indimenticabile che si è svolto rispettando le norme di sicurezza.