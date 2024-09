Ciclismo – Presentata la 62esima edizione della Coppa Città di Bozzolo

Bozzolo Saranno ancora una volta gli Under 23 e gli elite i protagonisti della 62esima Coppa Città di Bozzolo, gara ciclistica che si svolgerà sabato nel centro storico di Bozzolo. In attesa che i riflettori si accendano su questo prestigioso appuntamento d’inizio autunno, gli organizzatori ovvero l’Uc Ceresarese, che disporrà del sostegno del Comune di Bozzolo, in primis del sindaco Giuseppe Torchio, e del Comitato provinciale Fci, hanno organizzato ieri pomeriggio la cerimonia di presentazione dell’evento. Evento che ancora una volta sarà inserito nel programma della “Festa dli Fujadi”. Al fianco degli organizzatori opereranno molti volontari per garantire da un lato la sicurezza agli atleti in gara e dall’altro il massimo dello spettacolo agli sportivi presenti lungo il tracciato. Per la parte agonistica nel corso della presentazione è stato sottolineato che il tutto avverrà come di consueto sul circuito cittadino di 2 km che i partecipanti dovranno affrontare per 50 volte sino a completare la distanza di 100 km. Un percorso ideale per velocisti, anche se non si possono escludere finali diversi dallo sprint a ranghi compatti. La bandiera a scacchi verrà abbassata in piazza don Primo Mazzolari alle ore 15. A illustrare i vari aspetti di questa competizione vi erano Simone Pezzini presidente dell’Uc Ceresarese, società organizzatrice, il sindaco di Bozzolo Giuseppe Torchio, il presidente Fci di Mantova Fausto Armanini, con il suo vice Lido Baracca, che rivestirà il ruolo di direttore di gara, e Adriano Roverselli componente degli organismi nazionali della Federazione. Tra i presenti Mario Vida e Mario Zilioli.

Paolo Biondo