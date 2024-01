Basket Serie A2 femminile – San Giorgio, parla patron Purrone: “Quattro gare per capire chi siamo”

SAN GIORGIO Tra le squadre mantovane che hanno chiuso alle grande il 2023, c’è anche il MantovAgricoltura, ritrovato protagonista del campionato di A2 femminile di basket. Le sangiorgine hanno messo in fila quattro vittorie consecutive: a Mariano Comense, al PalaSguaitzer con Carugate, in trasferta con Basket Roma e Moncalieri. Così facendo si sono rilanciate in classifica, salendo a 12 punti come Mariano Comense e La Spezia. Il quintetto virgiliano tornerà in campo sabato al PalsSguaitzer (ore 18) per chiudere il girone d’andata, contro il Torino Teen Basket che vanta 8 punti.

«Il cammino della squadra nelle ultime partite ci soddisfa molto – afferma il presidente Antonio Purrone – . Le ragazze hanno fatto davvero bene, meritando in pieno questi quattro successi di fila. Attenzione però a illudersi: a questi livelli le distrazioni possono costare care. Le prossime quattro gare con Torino, a La Spezia, ancora in casa con Stella Azzurra Roma Nord e Selargius sono molto importanti per noi. Perchè diranno a chiare lettere di che pasta siamo fatti e dove potremo arrivare. È importante non perdere la concentrazione, essere attenti e limitare gli errori. Bisogna evitare i cali di tensione nel corso della partita. Diventa fondamentale giocare di squadra, far risaltare il collettivo. In più di un’occasione abbiamo visto come la continuità della prestazione sia uno dei fattori determinanti per vincere le partite. Su questo aspetto possiamo ancora migliorare, ma mi auguro che la fiducia che ci hanno regalato le ultime quattro vittorie porti benefici anche in tal senso».