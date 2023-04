Ciclismo Pro – Affini al Giro delle Fiandre

Bruges Tutto pronto per il Giro delle Fiandre. C’è grande attesa per la seconda Classica Monumento della stagione, dopo la spettacolare Milano-Sanremo. E la “Vlaanderens Mooiste” è uno degli obiettivi della Jumbo-Visma per questo 2023. Edoardo Affini e i suoi compagni vanno quindi alla caccia di questa gara prestigiosa a sostegno del capitano Wout van Aert. La selezione della Jumbo-Visma è composta, oltre che da Affini e Wout van Aert, da Nathan Van Hooydonck, Tiesj Benoot, Tosh Van der Sande, Christophe Laporte e Tim van Dijke. Partenza da Bruges alle ore 10. Arrivo ad Oudenaarde alle ore 17:15 circa.