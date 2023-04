Sci – Francesca Fanti è terza in gigante ai Campionati nazionali di Germania

Val Passiria Ultime gare stagionali per Francesca Fanti, la quale ha trovato in questo scorcio conclusivo una buona continuità di risultati. La 24enne mantovana delle Fiamme Gialle prende parte in questo weekend ai Campionati Nazionali di Germania organizzati in Italia, sulle nevi di Pfelders, in Val Passiria. Ieri si è disputato lo slalom gigante e Francesca si è piazzata al terzo posto a soli 27 centesimi dalla vincitrice, la tedesca Jessica Hilzinger, che ha preceduto di 6 centesimi la connazionale Emma Aicher. Parliamo di due campionesse che gareggiano stabilmente in Coppa del Mondo a dimostrazione della bontà del risultato ottenuto dalla “finanziera” virgiliana, che si è messa alle spalle nomi pesanti del circuito e tutte le atlete non tedesche che hanno partecipato alla gara. Oggi è in programma la prova di slalom speciale in cui Francy proverà a migliorare l’ottimo piazzamento (9ª) ottenuto sabato scorso agli Italiani.