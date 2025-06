Ciclismo – Riflettori a Casaloldo sulla prima notturna per Giovanissimi e Allievi

Casaloldo Saranno più di 120 gli atleti, dai Giovanissimi della G4, G5 e G6 agli Allievi, che stasera a partire dalle ore 19 animeranno le varie fasi del 2° Trofeo Amici del Ciclismo di Casaloldo. Dietro le quinte di questo appuntamento, il primo che trova posto nel calendario agonistico 2025 per la specialità delle notturne tipo pista, da settimane sono al lavoro i dirigenti del Mincio Chiese che saranno affiancati in questa occasione anche dal Comune, dal Comitato provinciale Fci, dalla Polisportiva Casaloldo e dagli organizzatori della locale Festa dell’Estate. Sei le gare in programma e tutte avranno la specialità della corsa a punti quale denominatore comune.

Specialità tipica delle prove in pista, che verrà però proposta nella versione su strada e prevederà come sempre uno sprint, un giro sì e uno no per tutte le categorie. A rivestire un ruolo da protagonisti, saranno anche gli atleti dei team mantovani quali il Mincio Chiese, il Chero Piping Team Sfrenati, l’Allgor Tatobike e il Ciclo Club 77. Il tutto si terrà su un circuito di 1000mt che verrà ripetuto più volte in relazione alla categoria in gara.

Dopo questo appuntamento l’attenzione degli appassionati del ciclismo giovanile sarà rivolto alle competizioni in programma domenica, a partire dall’internazionale Memorial Maria Strangis a.m. organizzato dal Ciclo Club 77 che si terrà a partire dalle ore 9 a Guidizzolo e avrà come protagonisti un centinaio di campioni paralimpici, maschi e femmine. Restando in ambito internazionale a Rho (Milano), con la cronometro individuale di 8,300 km, prenderà il via domenica il Giro d’Italia Next Gen e tra gli atleti che si porteranno sulla pedana di partenza vi saranno anche i tre Under 23 mantovani del Sissio Team ovvero Kevin Lanzarotto, Damiano Lavelli e Stefano Leali, a caccia di risultati importanti. Tornando in terra virgiliana, a Poggio Rusco si terrà, a partire dalle ore 9, il Memorial Luciano Truzzi, gara riservata ai Giovanissimi, organizzata dal Gs Francesco Gennari e valida quale quarta prova del Memorial “Damiano Darra”. Per gli appassionati delle ruote grasse, restando tra i baby, da segnalare che a Montichiari (Bs) l’Mtb Novagli proporrà a partire dalle ore 9 il 2° Trofeo Officina Brigoni. (B)