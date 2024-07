Ciclismo su pista – Mincio Chiese in evidenza a Pescantina: successo di Mai, Serini secondo

Mantova Anche in pista gli atleti del Mincio Chiese riescono a cogliere brillanti risultati.

Mercoledì sera, sul velodromo di Pescantina (Vr), in occasione del Memorial Roberto Dolci, gli atleti del presidente Guido Morelli, nella specialità della corsa a punti, hanno posto in bacheca un alloro, una piazza d’onore e un positivo quinto posto. Tra i Giovanissimi, Leonardo Mai nella G5 è salito sul gradino più alto del podio, confermando di trovarsi a proprio agio in contesti simili.

Il baby in maglia gialloblu con tanta grinta e determinazione hanno messo in fila avversari piuttosto temibili. Anche l’allievo Mattia Serini è salito sul podio conquistando il 2° posto al termine di un entusiasmante testa a testa con il pari età Nicola Belvedere del Team Bosco di Orsago. Infine tra gli Esordienti, invece, Daniele Ronda si è piazzato al 5° posto.

Paolo Biondo