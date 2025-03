Ciclismo U23 – Grande show al Gp della Battaglia. Volata regale di Thomas Gamba

Montanara Il 4° Gp della Battaglia, che si è disputato ieri a Montanara con quasi 200 atleti, ha incoronato, dopo 172,500 km ovvero 15 giri di un circuito di 11,500 km, Thomas Gamba della General Store Essegibi F.lli Curia. Una gara riservata agli Under 23 ed elite, che ha confermato di meritare a pieni voti il prestigio nazionale riconosciutole dalla Federazione. La macchina organizzativa predisposta dall’As Curtatone ha funzionato al meglio, grazie all’impegno profuso dai suoi 50 volontari disposti lungo il tracciato, dai 30 addetti dedicati alle varie sezioni della competizione e al prezioso lavoro compiuto dalla Polizia Locale e dai Carabinieri di Curtatone.

Al fianco del team del presidente Marco Madella si sono posti sia Comune, sia i Comitati regionale e provinciale dell’Fci mentre la Regione Lombardia, la Provincia e il Coni hanno garantito il loro patrocinio.

Visto il prestigio riconosciuto all’appuntamento di Montanara, che quest’anno è assunto al valore di gara nazionale, sulla linea di partenza si sono portati gli atleti di 34 squadre, tra queste una svizzera, una messicana, una britannica e una monegasca; in più hanno contribuito a dare spettacolo anche i portacolori della nazionale Ucraina e quelli di sei compagini continental.

Sul piano agonistico, sin dall’inizio il gruppo ha fatto capire che non ci sarebbe stato spazio per i colpi di scena: non a caso i numerosi tentativi di fuga sono stati vanificati nel volgere di qualche chilometro.

Al suono della campana ci provano in sedici a dettare i tempi della competizione, ma anche il loro affondo si è esaurito proprio all’ingresso sul rettilineo conclusivo.

A quel punto i velocisti sono saliti in cattedra e più di tutti il bergamasco Thomas Gamba che, memore della piazza d’onore conquistata solo la scorsa settimana a Ceresara, ha scelto i tempi giusti per esultare per la vittoria. Per lui si è trattato del primo centro stagionale. Sul podio sono saliti anche Lorenzo Magli del Gallina Lucchini Ecotek e Davide Boscaro dell’Arvedi Cycling.

Molti i volti noti del mondo delle due ruote e delle istituzioni locali che hanno presenziato all’appuntamento. Tra loro il presidente della Provincia e sindaco di Curtatone, Carlo Bottani, che era affiancato dal suo vice Federico Longhi, dai consiglieri delegati Matteo Totaro allo sport e Federico Crivelli alle politiche giovanili e l’assessore Cinzia Cicola. Sul fronte ciclistico il presidente regionale Stefano Pedrinazzi e il consigliere Adriano Roverselli, il presidente provinciale Fausto Armanini, con il suo vice Giovanni Comparini, e i consiglieri Franco Favalli e Stefano Lodi Rizzini; con loro anche il già consigliere nazionale ed oggi coordinatore locale della tappa del Giro d’Italia Modena-Viadana Oglio Po Corrado Lodi.

