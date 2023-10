Calcio 1a Categoria – Poggese, è divorzio con mister Emanuele Negrini

Poggio Rusco A poche ore dalla sconfitta incassata a Villimpenta divorzio tra Emanuele Negrini e la Poggese. L’addio è stato consensuale e il motivo, come spiega il mister, non è però legato alla battuta d’arresto con i gialloblù. «Ci siamo separati perché è venuta a mancare la fiducia reciproca con certe componenti nuove che sono entrate nel club. Personalmente mi sento in dovere di ringraziare il presidente Armando Castellano per l’appoggio, il sostegno e l’amicizia che mi ha dato in questi anni nella Poggese, ho fatto con questa società cinque anni con grandissime soddisfazioni prima con la juniores regionale, poi alla guida della prima squadra con la quale abbiamo guadagnato la promozione in Prima categoria. Il presidente mi ha dato sempre il suo sostegno di questo lo ringrazierò sempre, a Poggio ho dato tanto e ho ricevuto altrettanto, per me è come congedarmi da una famiglia, è stata una bella cavalcata. Il futuro? Se avrò la possibilità di poter allenare da subito, prenderò in considerazione qualche soluzione interessante per quanto mi riguarda».

Per la sostituzione di Negrini in pole ci sarebbe l’attuale dg Maurizio Galantini, ex tecnico del Fabbrico.