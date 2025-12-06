Ciclocross – Cala il sipario sulla stagione. Domani fari a Ospitaletto sul Gp Marcaria e Castellucchio

Ospitaletto Mantovano Domani, a Ospitaletto Mantovano, con il Gp Comuni di Marcaria e Castellucchio Memorial Carlo Orlandini calerà il sipario sulla stagione agonistica 2025 del ciclismo mantovano. Come sempre l’appuntamento in questione porrà l’accento su una specialità, il ciclocross, che sta raccogliendo ampi consensi tra gli appassionati del ciclismo. A coordinare le varie fasi di questa manifestazione saranno i dirigenti dell’Uc Ceresarese, capitanati per l’occasione dall’esperto Fausto Armanini. Con loro collaborerà un gruppo di volontari, che garantiranno la sicurezza sia per gli atleti sia per il pubblico, affinché ogni competizione proposta riesca ad entusiasmare gli uni e gli altri. Visto il prestigio dell’appuntamento, al fianco degli organizzatori vi saranno pure le sezioni Avis e Aido di Ospitaletto Mantovano, la Polisportiva Don Bosco, la Fondazione Arca Centro Mantovano di Solidarietà, il Comitato provinciale Fci, l’Ansmes, il Panathlon Mantova, i Veterani dello Sport e l’Associazione culturale “La Senga”. Inoltre disporrà del patrocinio della Regione Lombardia e dei Comuni di Marcaria e Castellucchio. A creare il valore aggiunto a questa manifestazione vi saranno i punti del Trofeo Lombardia Memorial Claudia Bonfanti e l’assegnazione della maglie biancoverde di campione regionale lombardo Fci per gli atleti delle categorie Master, dai Master 1 ai Master 4 e alle Master Woman. Complessivamente saranno più di 250 gli atleti che animeranno le varie gare in programma e la porzione agonistica di questa giornata dedicata al ciclocross aprirà i battenti alle 10, con la prova riservata agli open e ai Master della 1ª Fascia. A seguire, sul palcoscenico creato dagli organizzatori nei prati che circondano l’area degli impianti sportivi di Ospitaletto Mantovano, zona Divisione Acqui, saliranno anche i portacolori delle altre categorie. Per i colori mantovani in gara vi saranno gli atleti dello Sporteven, che domani si divideranno per partecipare anche alla gara in programma a San Pietro in Gu (Pd), del Chero Piping Team Sfrenati, dell’Mtb Novagli e del Mincio Chiese. Lunedì l’attenzione sarà rivolta, sempre parlando di ciclocross, alle competizioni di rilievo nazionale in programma sempre a S. Pietro un Gu (Pd).

Paolo Biondo