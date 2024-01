Calcio Serie C: Il Mantova batte anche la Giana (2-0). La decidono Fiori e Mensah

MANTOVA Secondo successo di fila per il Mantova che batte anche la Giana Erminio nella nebbia del Martelli. Partita povera di emozioni e risolta da un gol per tempo: al 14’ la sblocca Fiori con un colpo di testa vincente ed al 62’ raddoppia Mensah su assist di Galuppini. Netta superiorità del Mantova, ma poco occasioni degne di nota. I biancorossi si portano momentaneamente a +10 e +12 su Padova e Triestina, che scenderanno in campo domenica. Prossima partita il 4 febbraio, a Zanica, contro l’Albinoleffe alle 18.30.

La Cronaca Buonasera dallo stadio Martelli. Anticipo notturno per il Mantova, che apre la 23esima giornata di campionato ospitando i brianzoli della Giana Erminio. Padova e Triestina giocheranno domenica: occasione ghiotta per i virgiliani di fare temporaneamente il vuoto in classifica. Mantova al completo, con il neoacquisto De Maio in panchina. Giana in zona play out, competitiva in trasferta ma ancora a secco di vittorie nel 2024. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

MANTOVA-GIANA ERMINIO 2-0

MANTOVA (4-3-3): Festa; Radaelli (83′ Argint), Brignani, Redolfi, Celesia; Wieser (63′ Trimboli), Burrai, Muroni; Galuppini (63′ Bragantini), Mensah (72′ Monachello), Fiori (83′ Bombagi). A disp.: Sonzogni, Bani, Debenedetti, Cavalli, Fedel, Panizzi, Maggioni, De Maio, Giacomelli. All.: Possanzini.

GIANA ERMINIO (3-5-2): Zacchi; Previtali (65′ Colombara), Ferrante (71′ Perna), Minotti; Lamesta, Franzoni, Marotta, Caferri (82′ Corno), Groppelli (65′ Acella); Barzotti, Fall (71′ Verde). A disp.: Pirola, Magni, Boafo, Ballabio, Messaggi, Piazza. All.: Chiappella.

ARBITRO: Eugenio Scarpa di Collegno (assistenti: Fratello di Latina e D’Ascanio di Roma 2).

RETI: 14′ Fiori. 62′ Mensah.

NOTE: Ammoniti: Fiori, Burrai, Fall, Radaelli, Brignani. Calci d’angolo: 6-1. Recupero: 1′ + 4′.

Secondo tempo

94′ Finisce qui la gara tra la nebbia della bassa. Il Mantova batte 2-0 la Giana Erminio.

90′ Saranno 4′ i minuti di recupero.

83′ Ultimi due slot usati da Possanzini. Dentro anche Bombagi e Argint, che fa il suo debutto tra i professionisti in maglia biancorossa, al posto di Fiori e Radaelli.

79′ Ammonito anche Brignani. Come Radaelli, in diffida, salterà la trasferta di Zanica contro l’Albinoleffe.

72′ Altro cambio per Possanzini che manda in campo anche Monachello al posto di un omaggiato Mensah.

63′ Doppio cambio per Possanzini che schiera Trimboli e Bragantini al posto di Wieser e Galuppini.

62′ Raddoppio del Mantovaaaaaaaa!!!!!!!!!!!! Segna Mensah su assist di Galuppini.

60′ Giana che si affaccia in area biancorossa con il suo primo corner, ma dagli sviluppi niente da registrare.

59′ Mantova che spinge ma non riesce a trovare il gol della sicurezza.

50′ Virgiliani che sono usciti dallo spogliatoio pimpanti. Seconda occasione nel giro di 3′ minuti con il sesto angolo della gara conquistato. Ma dalla bandierina nulla di fatto.

47′ Mantova vicino al raddoppio, ma la traversa nega la gioia ai biancorossi.

46′ Inizia la ripresa.

Primo tempo

46′ Finisce qui il primo tempo. A tra poco per la ripresa.

45′ L’arbitro assegna 1′ di recupero. Biancorossi fin troppo disinvolti nella propria area di rigore con retropassaggi da brivido.

42′ Cross di Burrai da punizione, Mensah salta più in alto di tutti ma manda alto di testa.

40′ Ammonto anche Radaelli che era diffidato. Salterà Albinoleffe – Mantova del 4 febbraio.

38′ Nel frattempo segnaliamo che la Giana non ha ancora effettuato un tiro nello specchio della porta biancorossa.

34′ Ritmi che si sono abbassati.

28′ Sanzionato anche Burrai per continue proteste.

28′ Primo ammonito della gara: è Fiori.

24′ Grande azione individuale di Wieser che scappa sulla destra e mette al centro un cross deviato in angolo dalla difesa milanese.

21′ Il Mantova continua ad attaccare nonostante il gol di vantaggio.

14′ GOLLLL DEL MANTOVAA!!!!!!!!!!!!!!! La sblocca Fiori con l’incornata vincente su cross di Burrai.

8′ Discesa dalla destra del Mantova, ma Zacchi ferma tutto.

6′ Primo corner dalla bandierina in favore del Mantova. Sugli sviluppi Radaelli tenta la conclusione, ma il suo tiro viene murato.

5′ Possesso palla prolungato del Mantova che come sempre cerca di sfiancare gli avversari.

1′ Calcio d’inizio battuto dal Mantova.

Prima del fischio d’inizio un minuto di raccoglimento in memoria di Gigi Riva.

Pre-gara

Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Mantova in divisa bianca con banda centrale rossa. Ospiti in maglia azzurra e pantaloncini neri.

Temperature dell’aria rigida e squadre che si stanno scaldando in vista dell’inizio del match. Nebbia fitta che rende la vista difficile. Terreno in buone condizioni. Due cambi per Possanzini rispetto alla gara di Sesto: Cavalli e Trimboli lasciano il posto a Redolfi (che torna titolare dopo il risentimento muscolare che lo aveva tenuto fermo ai box) e Wieser.