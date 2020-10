Clamoroso: Mantova, via il diesse Righi

Mantova Un fulmine a ciel sereno: il Mantova e il direttore sportivo Emanuele Righi si separano. Lo ha annunciato la società con una nota sul proprio sito ufficiale.

“Mantova 1911 comunica l’interruzione consensuale del rapporto professionale con il Direttore Sportivo Emanuele Righi dopo oltre due anni di proficua collaborazione, culminata con il ritorno del Club biancorosso fra i professionisti.

Mantova 1911 ringrazia sentitamente Emanuele Righi e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni, personali e professionali.

Il saluto di Emanuele Righi: “Lascio Mantova e il Mantova con serenità e piena consapevolezza che la decisione presa di comune accordo sia la più giusta e la più opportuna, in questo momento, per non intaccare quanto di buono la Società ed io abbiamo saputo costruire in oltre due anni. Al Mantova ho dato tanto e dal Mantova ho ricevuto tanto. Ci separiamo con immutata stima e con gratitudine reciproca. Ringrazio tutti i miei compagni di viaggio di questa splendida avventura, con particolare menzione per la proprietà che mi ha scelto e riconosciuto grande fiducia. Auguro di tutto cuore al Mantova e a tutti i tifosi del Mantova il meglio”.”