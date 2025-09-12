Derby con il Modena senza i tifosi ospiti

MANTOVA Nella giornata odierna è stato adottato dal Prefetto della provincia di Mantova dott. Roberto Bolognesi il provvedimento di divieto di vendita ai residenti nella provincia di Modena dei biglietti per la partita di calcio Mantova 1911 – Modena FC, in programma sabato 20 settembre 2025, alle ore 19.30, presso lo stadio “Danilo Martelli” di Mantova, in considerazione delle valutazioni formulate dal Comitato di Analisi per la Sicurezza nelle Manifestazioni Sportive, incardinato presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, da cui emerge il rischio di turbative legate alla rivalità tra le tifoserie.

Il provvedimento è stato adottato dal Prefetto per preminenti ragioni a tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica, sentito il Questore di Mantova e previo parere favorevole del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nella riunione tenutasi nella mattinata odierna, cui hanno preso parte, oltre al Questore ed ai Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, l’Assessore Jacopo Rebecchi per il Comune di Mantova ed una rappresentanza dell’Amministrazione Provinciale.