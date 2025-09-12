Basket Serie C – Viadana, passo indietro nel test col Castelnovo

Viadana Qualche passo indietro per il Gruppo Mauro Saviola, nell’amichevole disputata mercoledì sera al PalaFarina contro Castelnovo Monti, formazione iscritta alla Serie C Gold Crer. Una prestazione meno convincente rispetto alla precedente uscita contro il Nuovo Basket Casalasco di coach Stefano Trazzi, affrontata a Piadena. Assente per infortunio Leonardo Malagutti, playmaker ex San Pio X, sostituito da Olivieri. «Ancora non conosciamo i tempi di recupero per Malagutti – afferma Luca Spaggiari, tecnico del Viadana – ma di certo non sarà disponibile per il debutto in campionato contro Pisogne. La squadra ha mostrato alcune lacune difensive che non mi aspettavo ed è stata meno intensa rispetto all’amichevole con l’Nb Casalasco a Piadena. Forse anche perché sabato scorso avevamo affrontato un avversario del nostro stesso girone di Serie C». I parziali dell’incontro con Castelnovo Monti: 17-14, 10-15, 11-19 e 9-12, a conferma di una partita in cui Viadana ha faticato soprattutto nella fase centrale dell’incontro. Ora servirà lavorare per ritrovare ritmo e concentrazione. Prossimo impegno domani a Scandiano (ore 18), contro un’altra formazione della Serie C Crer. Un test utile per continuare a rodare la squadra in vista dell’inizio del campionato.