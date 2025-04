MANTOVA Dopo mesi di sosta ai box per infortunio, il fischietto Davide Di Marco è tornato in campo proprio in occasione di Brescia-Mantova del 5 maggio scorso al Rigamonti e domani sarà nuovamente chiamato a dirigere i biancorossi nella sfida contro il Cesena. Da quel 5 aprile, Di Marco è risultato l’arbitro più designato dai vertici Aia, che gli hanno affidato una gara ogni weekend, compresa quella che poi è saltata per la morte del Papa quando avrebbe dovuto arbitrare Spezia-Cosenza.