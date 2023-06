Gaia Monfardini e Lucilla Boari ai Giochi Europei in Polonia

Mantova E’ ai nastri di partenza la terza edizione degli European Games, che si svolgerà a Cracovia e nella regione della Małopolska, in Polonia, da oggi a domenica 2 luglio, con la partecipazione di circa 7mila atleti provenienti da 48 Paesi. La delegazione azzurra sarà composta da 329 atleti (165 donne e 164 uomini), che gareggeranno in 25 discipline. I portabandiera alla cerimonia inaugurale saranno la judoka Odette Giuffrida e l’arciere Mauro Nespoli.

Due le atlete mantovane in gara, Gaia Monfardini , della Brunetti, nel tennis tavolo e la rivaltese Lucilla Boari nel tiro con l’arco. Il tennis tavolo, in particolare, sarà rappresentato nel settore femminile anche da Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli (Esercito), e tra i maschi da Mihai Bobocica (Aeronautica Militare), Niagol Stoyanov (Fiamme Azzurre) e John Oyebode (Sassari). Le competizioni pongistiche, che avranno come teatro la Hutnik Arena da venerdì 23 giugno a sabato 1 luglio, assegneranno i podi dei singolari e a squadre, maschili e femminili, e del doppio misto e coinvolgeranno 152 atleti di 32 nazioni. Bobocica, Stoyanov, Piccolin e Vivarelli disputeranno i singolari, Oyebode e Monfardini saranno una delle sedici coppie che si contenderanno la vittoria nel doppio misto e la conseguente qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Sono otto gli arcieri azzurri in Polonia: oltre a Lucilla Boari e al portabandiera Nespoli, Tatiana Andreoli, Chiara Rebagliati, Elisa Roner, Marco Bruno, Federico Musolesi e Alessandro Paoli. In palio i titoli individuali e a squadre e il misto.