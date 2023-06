Il metaverso e il futuro dell’imprenditoria

MANTOVA “Come fa un’azienda hard a diventare soft? La risposta è nel metaverso che consente ad un’azienda che ha un cuore di calcestruzzo di entrare nel digitale per far toccare con mano un edificio che è solo nella testa dell’imprenditore”.

E’ stato un incontro stimolante e diverso dal solito quello organizzato dall’azienda Stai Prefabbricati di Acquanegra sul Chiese dal titolo “Il Metaverso nella progettazione industriale”, in collaborazione con Wurth Italia e con il patrocinio di ApindustriaConfimiMantova.

“Abbiamo pensato di far toccare con mano la realtà del metaverso proprio qui nella sala riunioni dell’azienda dove abbiamo costruito insieme a Wurth un modello tridimensionale di un progetto realizzato da Stai Prefabbricati” racconta Giovanni Stucchi, direttore commerciale di Stai Prefabbricati, promotore dell’incontro insieme a Marcella Deantoni.

Stai Prefabbricati, azienda nata nel 1966, sta investendo in modo importante sul tema dell’innovazione nell’ambito della progettazione, costruzione e realizzazione di edifici industriali, commerciali e logistici di qualità, collaborando con l’azienda Wurth per un approccio orientato al cliente.

L’incontro ha visto la partecipazione di Monica De Pieri, sindaco di Acquanegra e di Carlo Bottani, presidente della Provincia di Mantova oltre a clienti e fornitori che hanno potuto indossare i visori per la realtà estesa che hanno consentito un’esperienza davvero coinvolgente. “Un tempo c’erano i modellini che consentivano al committente di rendersi conto del progetto e di chiedere le prime varianti – aggiunge Giovanni Stucchi – oggi invece abbiamo la possibilità di far vivere all’imprenditore un’esperienza immersiva e di toccare con mano un edificio che è ancora nei suoi sogni e che il progettista ha appena abbozzato. E’ un investimento in tecnologia e formazione fortemente voluto dai titolari dell’azienda”.

Molto interessante è stata la presentazione di Vittorio Stefana, responsabile vendite Wurth che ha raccontato di un’azienda puntata al futuro che ha investito in modo importante sull’academy aziendale e mette le proprie competenze al servizio dei clienti. A lasciare senza parole però è stato il test pratico organizzato da Wverse, grazie all’intervento degli esperti Andrea Comina e Daniel Sechi che ha permesso di “entrare” ne vero senso della parola in ambienti completamente digitali ma anche molto realistici è in grado di offrire un’esperienza davvero immersiva. I valori aggiungi sono l’inclusione assoluta, insieme all’intuitività e alla facilità di utilizzo delle piattaforme.