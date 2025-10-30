Giovani – Il minirugby di Desenzano e Chiese in bella evidenza al Festival di Rovato

Casalmoro Fine settimana intenso per il settore giovanile del Rugby del Chiese. L’Under 14 è stata battuta 85-12 a Leno dalla Bassa Bresciana. Nonostante il risultato, i ragazzi hanno mostrato grande impegno e spirito di squadra, continuando il loro percorso di crescita e formazione. L’U14 in tutoraggio col Botticino ha conquistato una bella vittoria nel barrage contro il Cus Milano, imponendosi con un convincente 12-34. Una partita giocata con determinazione e bel gioco, che conferma i progressi del gruppo. Domenica scorsa grande giornata di festa per il minirugby di Desenzano e Chiese, protagonisti alla Festa del Rugby di Rovato.

Viadana Under 16

L’Under 16 del Viadana affronta, stasera alle ore 18, in un test match allo Zaffanella gli inglesi del Burton RFC.