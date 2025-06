Giovani pugili e grandi emozioni alla riunione della Mantova Ring

Montata Carra Si è svolta venerdì sera, alla Bocciofila di Montata Carra, la tradizionale riunione estiva di boxe organizzata dalla Mantova Ring, con il patrocinio del Comune di Porto Mantovano. L’evento ha richiamato un buon pubblico di appassionati, accorsi per assistere a dieci combattimenti tra pugili dilettanti provenienti da diverse regioni. Cinque dei match in programma hanno visto salire sul ring gli atleti della palestra guidata da Massimo Di Padova. Davide Fertonani ha perso ai punti contro Lorenzo Faccenda (Lions Trento) dopo un match molto equilibrato e combattuto fino all’ultimo colpo. Un confronto serrato, che ha lasciato comunque buone sensazioni per la sua determinazione e capacità di reagire. Più sfortunato Andrei Moloman contro Mihail Struk (House of Boxing Trento): per lui sospensione cautelare. Sanguinava ed è stato fermato dall’angolo alla seconda ripresa. Spettacolare l’incontro di Soumah Kandet, che ha messo in mostra cuore, forza, coraggio e una preparazione atletica notevole contro Roberto Pengue (Sassuolo). Ha portato a casa la vittoria con grande intensità e tenacia, imponendosi su un avversario forte tecnicamente. Matteo Di Padova ha ottenuto il successo che il papà-allenatore cercava: contro un avversario scomodo e dallo stesso curriculum, Nicolò Martelli del Sassuolo, ha saputo adattarsi, ragionare e vincere con buona tecnica. Dimostra di essere in crescita. Buona l’esibizione del giovane Pietro De Giorgi. Ha perso ma a testa alta Nikoleta Ruci della Boxe Viadana, contro un’avversaria forse più tecnica, la veronese Angela Norillo. Negli altri match, successo ai punti per Leonardo Guatteri (Boxe Guastalla), Yahja Motta (Boxe Guastalla), Amir Hadek (Lions Trento) ed Antoine Euticchio (Guastalla) contro rispettivamente Vladyslav Kuzmenco (Merano), Ali Hassan (Merano), Omar El Housni (Guastalla) ed Elia Di Palma (Badalotti). Il pubblico presente ha apprezzato lo spirito sportivo e l’organizzazione impeccabile della riunione, che si è chiusa tra applausi e l’entusiasmo di atleti e allenatori.

«Siamo contenti della serata e di come hanno combattuto tutti i ragazzi – commenta il maestro Massimo Di Padova – Avanti così. Ora ci prepariamo per i prossimi appuntamenti. In calendario una kermesse ad Asola e poi il Memorial Lasagna in città a luglio».