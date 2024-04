Come una centrale operativa: è la nuova sede di Depura

MANTOVA Nuovo look e nuovi progetti per la società Depura del gruppo Tea. È stata presentata la sede ristruttura della società Depura che si occupa del trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi. La sede di Bosco Virgiliano, 200 metri quadrati di uffici e un’area pertinenziale di circa 8.500 mq, diventa vera e propria centrale operativa della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade cittadine, con l’obiettivo importante di acquisire anche nel resto del territorio mantovano nuovi contratti con le amministrazioni. La riqualificazione ha riguardato il fabbricato uffici e il verde circostante. Sono stati creati spazi di lavoro più funzionali e moderni, open space, sale riunioni attrezzate con nuove tecnologie, è stato piantumato il giardino e sono stati rifatti gli asfalti, i marciapiedi, gli ingressi. Nella sede ci lavora una squadra di 13 persone si occupa del settore strade per il Comune di Mantova e della gestione dell’impianto di trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi di Castiglione delle Stiviere. Parallelamente è stato svelato l’ampio progetto di rilievo dello stato delle strade mantovane, effettuato attraverso un monitoraggio satellitare con un’autovettura attrezzata. Cosa dicono le carte? Il patrimonio è in buone e ottime condizioni per l’87% della sua estensione complessiva; l’obiettivo di quest’anno è di arrivare al 90% delle migliori condizioni (normalmente nei comuni non si raggiunge il 50%):si tratta di 300 chilometri lineari asfaltati e di 25 chilometri lineari di pregio. Il Presidente di Depura Massimiliano Ghizzi dichiara: «La società è impegnata ad affrontare un percorso di crescita imperniato su importanti nuove sfide; la rafforzeremo per diventare sempre di più il miglior partner per gli enti locali nella gestione preventiva e correttiva del patrimonio stradale, oltre che punto di riferimento per la provincia di Mantova e quelle limitrofe con l’impianto di trattamento rifiuti liquidi non pericolosi di Castiglione delle Stiviere.