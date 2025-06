Mercato contadino, al via la sperimentazione pomeridiana

MANTOVA – Il mercato contadino di Borgochiesanuova, in strada Chiesanuova da oggi si terrà anche al martedì pomeriggio, dalle 16.30 alle 19.30, oltre che al martedì mattina e al sabato mattina. L’iniziativa, a carattere sperimentale, tende ad ampliare i servizi a favore dei consumatori, garantendo l’accesso al cibo contadino anche a coloro che durante il giorno lavorano.

D’altronde, in Francia, già da alcuni anni, il 70% dei mercati contadini che si svolgono dal lunedì al venerdì, sono ormai concentrati nelle fasce pomeridiane.

Le aziende agricole partecipanti al mercato del martedì pomeriggio a Borgochiesanuova pongono in vendita frutta e verdura, pane e prodotti da forno, pasta, piatti pronti ed altre aziende si aggiungeranno nelle prossime settimane per completare le referenze.

Il mercato, come di consueto, è facilmente raggiungibile in autobus (n° 9), in bicicletta, potendo contare sul completamento di importanti piste ciclabili e, per coloro che vi si recheranno in macchina, sono disponibili ampi parcheggi gratuiti. Per il Consorzio si tratta del 42 mercato attivato in 20 anni ed altre aperture sono in programma nei prossimi mesi.

D’altronde, uno dei primi mercati contadini in Italia fu organizzato proprio a Mantova, sul Lungorio, sabato 28 ottobre 2006, ed in 20 anni il Consorzio ha poi continuato a creare nuove occasioni d’incontro fra produttori e consumatori.