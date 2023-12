Grande successo a Campo Canoa per la Festa del Tennis mantovano

Mantova Grande successo per la tradizionale Festa del Tennis mantovano a Campo Canoa. Quest’anno è stata l’edizione più ricca e partecipata, con la sala piena e con persone addirittura fuori ad aspettare. Almeno 100 i partecipanti tra atleti, dirigenti e famigliari. Tra i premiati i campioni provinciali giovanili e assoluti 2023, la squadra campione provinciale della D4 (il Ct San Giorgio) e le formazioni del campionato provinciale Promo (San Giorgio e Suzzara). A coordinare il tutto il fiduciario provinciale della Fitp Riccardo Zenari. Presenti il delegato Fitp provinciale Ennio Avanzini, il delegato Coni Giuseppe Faugiana, la fiduciaria Coni Tiziana Pikler, il vicepresidente del Consiglio del Comune di Mantova Fabio Madella e il consigliere regionale Fitp Ezio Terreni. E’ stata l’occasione anche per fare il punto su un tennis mantovano in grande salute, con tanti risultati di rilievo ottenuti a livello amatoriale, ma soprattutto a livello agonistico-giovanile, come la promozione in B1 del Tc Guidizzolo e il secondo posto per la squadra della Coppa delle Province, capitanata da Zenari, nella Macro-Area Nord Ovest. Tutte le scuole tennis virgiliane e la sinergia tra i maestri hanno portato a questi prestigiosi traguardi. (c)