Basket serie A2 f – Il MantovAgricoltura si complica la vita ma alla fine doma il fanalino Moncalieri

Moncalieri Pomeriggio complicato, in quel di Moncalieri, per il MantovAgricoltura, che litiga con il ferro, ma riesce comunque a portare a casa la vittoria, più sofferta del previsto, allungando a quattro la striscia di successi consecutivi in campionato.

Battezza la serata Orazzo, che mette a segno subito 5 punti. Moncalieri rimane però addosso alle sangiorgine trovando presto un controsorpasso con la bomba di Cordola, poi Fietta e Llorente riescono a ribaltare nuovamente il risultato, mentre è ancora Orazzo a segnare dall’arco da tre per il 10 a 14. L’equilibrio sostanziale tra le due squadre permane per gli ultimi quattro minuti del primo quarto che si chiude sul punteggio di 12 a 16 per il MantovAgricoltura.

Secondo periodo con le polveri bagnate su entrambi i lati del campo, senza che nessuna delle due formazioni riesca ad incidere come vorrebbe a livello offensivo; le molte palle perse dalle torinesi non vengono però convertite positivamente dalle mantovane. Landi ricuce sul 16 a 18 e Giordano dalla media firma il pareggio. Fietta rompe il lungo digiuno riportando avanti il San Giorgio, ma Landi risponde ancora una volta infilando la tripla che concede il primo vantaggio della serata a Moncalieri sul 21 a 20. L’ultimo sussulto prima dell’intervallo è però delle virgiliane, che rimettono la testa avanti sul 23-24.

Il terzo quarto è caratterizzato da grandi errori al tiro per entrambe le squadre, con un bilancio di 2 a 0 dopo 4 minuti di gioco in cui il corri e tira sembra farla da padrona. Orazzo prova a scuotere le sue, dall’altra parte Mitreva mette a segno la tripla che riporta Moncalieri avanti sul 28 a 26, che si trasforma in un +5 firmato da Iagulli. Fietta aggiusta le percentuali dalla lunetta (31 a 30). Le sangiorgine si affidano a Dell’Olio, ad una corsara Orazzo e a Cremona per un nuovo sorpasso, che si trasforma in +3 con il libero concesso al MantovAgricoltura per fallo tecnico al coach torinese. Il terzo periodo si chiude sul 34 a 37.

Gli ultimi dieci minuti iniziano bene con la bomba realizzata da Bottazzi che porta il San Giorgio al massimo vantaggio (34 a 40); le torinesi realizzano però un gioco da 2+1 tornando ad un solo possesso, che si riduce ulteriormente ad un solo punto dopo il canestro da sotto di Cordola. Salvini pareggia sul 40 a 40, mentre Llorente dalla lunetta e Orazzo al tiro firmano il +2 per le biancorosse, che diventa un +7 grazie alla bomba di Dell’Olio e a due punti in gancio di Llorente (42 a 49). Moncalieri prova a strappare qualche punto, la reazione sangiorgina però arriva e si corona con la tripla di Dell’Olio del +10 (45 a 55) che sancisce la fine della sfida.

Il MantovAgricoltura va così alla sosta con il sorriso. Tornerà in campo il 6 gennaio al PalaSgu (ore 18) per affrontare il Torino Teen nell’ultima gara di andata, prima del nuovo anno.