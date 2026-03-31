Tennis Tavolo: campionati regionali e provinciali – La Brunetti cala il tris, due vittorie e un ko per l’Asola

Mantova Domenica scorsa al Centro Sportivo “Schiantarelli” si è disputata la sesta giornata del girone di ritorno dei Campionati Regionali con due vittorie e una sconfitta per l’Asola. La squadra di C2 (Gaboardi, N. Storti, Tessaroli e Zappini), opposta al Marco Polo “B”, si è imposta per 5-2, registrando la prima vittoria di Simone Tessaroli in campionato. La D2 (Cappelli, Perini, P. Storti e Ventura) è stata sconfitta per 4-3 dall’Alfa Food Bagnolese “B” (Buganza, Pagliarini e Ventola). La D3 (Monegatti, Motta e Zanitoni) ha sconfitto per 5-2 la Bagnolese “B” (M. ed R. Torresani e Ventola). Domenica 14 aprile, a conclusione dei rispettivi campionati, tutte le formazioni asolane saranno impegnate in trasferta: la C2 incontrerà a Orzinuovi (Bs) il Coniolo Artiflex, mentre la D2 e D3 affronteranno a Curtatone le rispettive compagini del San Lazzaro. Per quanto riguarda la Brunetti Castel Goffredo, la C1 “A” si è imposta con autorità per 5-1 sul campo dell’Alfa Food Bagnolese. Ottima prova anche per la squadra “B”, capace di dominare con un netto 5-0 contro l’Eurolamiere Villa D’Oro Modena tra le mura amiche. Successo convincente anche in D2, dove il Castel Goffredo “A” ha espugnato Brescia 6-1. In D2, la “B” ha ceduto di misura 4-3 contro il San Lazzaro al termine di un incontro equilibrato. Stesso risultato anche in D1: la squadra è stata superata 4-3 in trasferta dal Marco Polo “A” a Mazzano. Intanto Robert Graur è stato convocato dalla Regione Lombardia per la manifestazione Coppa delle Regioni che si svolgerà a Molfetta (Ba) dal 9 al 12 aprile.