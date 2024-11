Karate – Il mº Soldani allo “Sbarco dei Pirati”

Grand Cayman Dal 5 al 13 Novembre il M° Cherubino Soldani, 8° Dan dello Shin Kai Club di Castellucchio, scuola di Tsu Gei Jutsu & Ju-Jitsu, è stato invitato alla rievocazione a Grand Cayman dello “Sbarco dei Pirati”, uno dei più importanti festival dei Caraibi. La kermesse, iniziata scherzosamente nel 1977, negli anni ha regalato sempre più spettacolo e tanto divertimento sia ai cittadini sia ai turisti arrivati in vacanza per visitare l’isola.

Nella mattinata di sabato 8 novembre, in una bellissima piazza nelle vicinanze del porto e gremita di persone, il M° Cherubino Soldani si è esibito in un suo repertorio di tecniche di difesa con il sistema Tsu Gei Jutsu, che comprende l’utilizzo del bastone da passeggio, normalmente usato da persone che hanno problemi fisici. Disciplina importata in Italia proprio dal M° Soldani, che da tempo cura con tantissimo interesse, per la sua efficacia nella difesa personale, un percorso iniziato in Belgio tanti anni fa in collaborazione con il caro amico e Maestro Steve Clara. Ha poi terminato la sua dimostrazione di Ju-Jitsu, per far conoscere un’arte marziale basata su metodi di difesa personale in cui le tecniche vengono eseguite normalmente a mani vuote. Questa sua esibizione ha stimolato non solo l’interesse sia del pubblico, visto i tanti applausi ricevuti, bensì anche quello dell’Amministrazione locale, con l’auspicio di poter ripetere l’esperienza anche nel 2025. Ricordiamo che il maestro Soldani è 8º Dan settore arti marziali di Tsu Gei Jutsu & Ju-Jitsu, affiliato all’ente di Promozione Sportiva Asi, Federazione I.T.B.F (Belgio) e Gruppo Sportivo dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato sezione di Mantova.