Tennis – Domenica via al “Progetto Piatti” per i ragazzi di Ct San Giorgio e At Suzzara

Mantova Si rinnova anche per la stagione 2024/2025 il “Progetto Piatti”, che consente ai ragazzi del Ct San Giorgio e dell’At Suzzara di essere seguiti dal team di insegnanti del Piatti Tennis Center, famoso club sportivo di Bordighera. Basti pensare che il numero 1 al mondo Jannik Sinner si è allenato sino al 2022. Arrivato a 13 anni e mezzo, da San Candido, nel centro di Riccardo Piatti è cresciuto e si è preparato per diventare poi un campione. Ma torniamo nel Mantovano. E’ importante sottolineare la collaborazione e l’amicizia tra i due club che hanno dato vita a questo progetto – che scatterà domenica – grazie al quale i propri giovani atleti potranno imparare i segreti del “metodo Piatti” e avvalersi degli insegnamenti dei tecnici liguri. In questa stagione però una novità: sarà il team del “Piatti Tennis Center” a… trasferirsi a Mantova per tutti e tre gli appuntamenti in programma (domenica al Tennis Suzzara, il 9 febbraio al Circolo Tennis San Giorgio e il 6 aprile ancora al Tennis Suzzara). Saranno presenti a ogni appuntamento un direttore tecnico, due insegnanti di tennis, un preparatore atletico e un insegnante dedicato alla video analisi. Questo il programma: al mattino un’ora e mezza di tennis e altrettanta di preparazione atletica con sessione di video analisi. Si replica nel pomeriggio. Il programma è riservato ad atleti e atlete agonisti appositamente selezionati dallo staff tecnico. «Prosegue quindi la collaborazione tra San Giorgio e Suzzara – spiega il maestro Alex Rabbi del Ct San Giorgio – Questa partnership permetterà ai ragazzi dei due club di vivere importanti esperienze di crescita sportiva e personale; inoltre, il confronto tra i maestri consente un costante miglioramento del lavoro sul campo».