La VOCE dei tifosi. Racconti dai gradoni dello stadio: Padova-Mantova 0-5

di Chiara Sanguanini

8/01/2024 ore 20,30: inizia Padova-Mantova.

Ore 21: sono costretta a partecipare alle prove del mio gruppo teatrale; il Mantova sta già vincendo e io ho visto il primo gol. “Redolfi!!! Inserimento perfetto!” Dami; “Ho la camicia che non mi tocca la pelle” Renata.

Le prove iniziano e nei momenti di pausa cerco ansiosa informazioni dall’Euganeo.

Il primo tempo finisce 0 a 1 e io mantengo un atteggiamento adeguato, come da copione.

Secondo tempo: il mio cellulare squilla più volte e più volte io interrompo con urla, canti e balli, la sacralità delle prove.

Chi ha causato tanto trambusto?

Al 6° Fiori “Il bimbo gol” Renata.

Al 28° Galuppini “Galoppiamo altissimi” Laura.

Al 48° Bragantini “Rigagnolo è disperato” Bice; “Chi? Il Signor Pocia-Torrente?” Chiara.

Al 50° Wieser “Troppa grazia S. Antonio (da Padova)” Federico.

Finisce 0 a 5. FELICITA’, incontenibile FELICITA’.

Tutte le famiglie felici

sono uguali… (Tolstoi)

Il tifoso felice biancorosso, però, ha molte sfumature:

L’insonne: “E adesso stanotte chi dorme?” Luigi; “Non si dorme” Andrea; “Balleremo tutta la notte, che rumba” Roberto.

Il commosso: “Tu chiamale se vuoi, emozioni…” Ettore; “Grazie per avermi fatto piangere” Paolo.

Il fruttivendolo: “Grande Mantova, 5 pere e via!” Franco; “Sempre detto che la frutta fa bene” Pierluigi.

Il geografo: “Bravo Torrente… impara la lezione ” Franco; “Spiaze” Ale; “Come può un Torrente arginare il mare…” Carlo.

Il prudente: “Calma, calma… testa all’Arzignano” Luca; “Campionato ancora lungo, stema coi pé par tera” Celestino.

Il gaudente: “Stasera goduria assoluta” Ciopstick; “Serata da favola” Walter; “Uno spasso” Maurizio; “La pornopartita… e io c’ero” Angelo; “Un’apoteosi” Luca.

Il meteorologo: “Si gela a -7, vero?” Cristina.

L’allevatore: “Coccodè! 5 uova in saccoccia!” Alex; “Nel pollaio tutte dentro, care galline” Stefano; “Il pollaio patavino è stato violato e la volpe si è pappata 5 galline, ops” Alessandro.

L’astronomo: “Siamo di un altro pianeta” Francesco; “Biancorossi stellari” Carlo; “Stratosferici” Patrizia.

Lo storico: “Ma è il piccolo Brasile!” Fabrizio; “Non è una sconfitta per il Padova, è una Caporetto” Cristian.

Il religioso: “Così si gioca solo in paradiso” Mauro Angelo; “Oh, la madonna!” Davide; “Lassù qualcuno ci ama” Bruna.

L’insegnante: “Il Padova ha preso lezione dall’università del calcio” Alberto.

Il confuso: “Mi sembrava di vedere l’Inter” Claudio; “Par forsa,.. atsè sguers!” Alessandro.

Il matematico: “Non 1, non 2, non 3, non 4 ma 5… manita!” Diego.

La Greta Thunberg: “Il Padova c’inquina” Valter.

Chiedimi se sono felice?

(Samuele Bersani)

Che te lo dico a fa’

(Angelina Mango)