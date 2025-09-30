Mantova Scherma – Cecilia Taraschi vince la medaglia di bronzo al Memorial Cesare Vago

Busto Arsizio Ottima prestazione coronata dal terzo posto e medaglia di bronzo per Cecilia Taraschi di Mantova Scherma nella seconda edizione del Memorial Cesare Vago. La prestigiosa gara internazionale di fioretto categoria ragazze/allieve si è disputata sabato scorso a Busto Arsizio.

Parte subito bene l’atleta virgiliana con cinque vittorie su cinque nel proprio girone. Tale performance le consente di saltare la prima diretta; vince i successivi due incontri e si porta nel gruppo delle otto. Sconfigge, dopo un estenuante duello terminato 15 a 14, la rivale di turno entrando nelle semifinali e quindi in zona medaglia. Nonostante la grande determinazione e la forma dimostrata per tutta la giornata, l’atleta cede in semifinale contro la padovana Livia Prosdocimi, che riesce ad imporsi con lucidità nei momenti decisivi. Resta comunque un risultato di grande prestigio, frutto di talento, lavoro e concentrazione. Una prestazione che conferma la crescita costante dell’atleta virgiliana nel panorama nazionale. Buona anche la prova al maschile di domenica di Andrea Camurri che supera la fase a gironi con tre vittorie e due sconfitte. Vince la prima diretta, ma viene successivamente sconfitto nella seconda (14 a 15) che gli avrebbe consentito l’ingresso nelle prime sedici posizioni. Termina la gara al 24esimo posto.