Motocross – Al “Città di Mantova” la prima tappa del Campionato Italiano. Fari su Lupino e la nuova Ducati

Mantova Scatta oggi al “Città di Mantova” il primo round del Campionato Italiano Prestige riservato alle classi MX1 e MX2. Una giornata storica che vedrà il debutto di Ducati, in vista della corsa all’iride del 2025. Gli occhi di tutti saranno sulla Desmo450 MX, il nuovo gioiello forgiato da Ducati e sviluppata dal Team Maddii Racing, che per la prima volta nella sua storia muoverà a Mantova i primi km in una gara, dando il via ad un’avventura verso un obiettivo molto più ambizioso: il Campionato Iridato 2025. Ai comandi della Desmo450 MX ci sarà Alessandro Lupino, chiamato a sviluppare la nuova moto; fase seguita molto da vicino da Antonio Cairoli, mega-consulente del progetto Ducati Offroad, in pista proprio a Mantova all’indomani degli Internazionali d’Italia lo scorso febbraio. E che sarà al paddock per qualche sessione di autografi. Non solo Ducati sotto i riflettori, ma anche tanti nomi illustri: oltre a Lupino, favorito in MX1 in quanto recordman di vittorie nel Prestige, spiccano lo sloveno Pancar su KTM e l’ex campione europeo, il francese Charlier su Honda. Tra i francesi l’alfiere di Kawasaki, Soubeyras, amante del Supercross ma con un ottimo nome nel cross “tradizionale”. Yamaha si affida agli svedesi Gifting, in luce agli Internazionali di febbraio, e Nagy a lottare per il podio. Altro svedese con alte ambizioni è Ostlund su Honda. La pattuglia italiana vede veterani come Croci (Honda) terzo nel 2023, l’ex iridato Philippaerts (Kawasaki) e Zonta (KTM), ma anche giovani al debutto come Bassi (Beta) e Quarti (Honda). Attesa per il ritorno di Monticelli (Beta), che a Mantova potrebbe giocarsi la vittoria. In MX2 tutti dietro alla GasGas di Lata, nel 2023 primo italiano dopo Valk e Pancar. Lata è in recupero dopo un recente infortunio ma sente la pressione di Bonacorsi (Yamaha), campione europeo in carica MX2, e pronto a lottare per il titolo. Tra gli italiani sicuri protagonisti il due volte campione Lapucci (Husqvarna), ma anche Rossi (KTM) ormai asso del Prestige, e Manucci (GasGas). Osservati speciali Martinez (TM) e il franco-marocchino Soulimani su una Yamaha 250 2 tempi e il danese Fredsoe (GasGas), compagno di team di Lata. Oggi alle ore 10 le prove ufficiali e alle 13.30 le qualifiche. (Lo.Mo)