Operazione feste sicure: fogli di via e ordini di rimpatrio emessi dal questore

MANTOVA In occasione delle festività natalizie, ed in vista dell’ incremento dell’afflusso turistico previsto in Città – e, più in generale, in tutta la nostra Provincia – a partire dal giorno antecedente la Vigilia di Natale e sino a questa mattina è stata effettuata la prima fase di una serie di attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità diffusa disposte con Ordinanza dal Questore della Provincia di Mantova Paolo SARTORI in sintonia con quanto indicato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e con quanto concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, anche – e soprattutto – nell’ottica di prevenire eventuali iniziative destabilizzanti per l’ordine pubblico e la sicurezza della cittadinanza, oltre che per assicurare il rispetto delle disposizioni normative emanate per il contrasto alla diffusione della pandemia dovuta al COVID-19.

I servizi effettuati in questi ultimi giorni – così come quelli che verranno svolti in seguito – rientrano nel più ampio programma operativo di controllo del territorio e di presenza delle Forze dell’Ordine nelle aree più sensibili del Capoluogo e della Provincia, e sono finalizzate, oltre che a vigilare gli obiettivi sensibili e le infrastrutture maggiormente complesse presenti sul nostro territorio – quali ferrovie, strade, autostrade, stazioni ferroviarie e degli autobus, Istituzioni pubbliche, beni storici, artistici ed architettonici, edifici di culto e luoghi di aggregazione – a garantire la sicurezza dei trasporti e l’incolumità delle persone che approfittano delle festività per trascorrere le vacanze visitando musei, ristoranti, teatri, locali pubblici e quant’altro, prevenendo, altresì, la possibilità che possano formarsi assembramenti, a tutela della salute pubblica.

Le attività sul territorio del Capoluogo – le quali, oltre che nel Centro storico, si sono concentrate prevalentemente nelle zone di Cittadella, Ponte Rosso, Colle Aperto, Lunetta, Valletta Valsecchi e Borgochiesanuova – e nel Comuni di Borgo Virgilio, Porto Mantovano, San Giorgio Bigarello e Curtatone, hanno visto l’impiego giornaliero di circa 50 donne ed uomini appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed alla Polizia Locale di Mantova e dei Comuni interessati. Analoghe attività sono state effettuate nei restanti Comuni della Provincia, con la collaborazione delle Polizie Locali competenti per territorio.

Controlli specifici sono stati inoltre effettuati presso Esercizi Pubblici oggetto di segnalazioni e lamentele da parte di cittadini per problematiche di Ordine e Sicurezza pubblica, con identificazione delle persone presenti, al fine di prevenire e reprimere fenomeni delinquenziali e di garantire la tranquillità e la sicurezza delle persone.

A conclusione di questa prima fase, pertanto, si possono riassumere i seguenti dati, che si riferiscono nello specifico alle attività svolte nel Capoluogo cittadino e nei Comuni limitrofi dalla Polizia di Stato:

23 Autobus di linea controllati

Controllati 21 Esercizi Pubblici

Ispezionati tutti i principali treni in partenza ed in arrivo presso la Stazione di Mantova;

Verificate 5 Rivendite di fuochi d’artificio ed articoli pirotecnici

Ispezionate 3 Armerie

Effettuati 13 Posti di Blocco\di Controllo stradali

Identificati 231 Veicoli

412 Persone controllate

2 Sanzioni amministrative applicate nei confronti di altrettante persone per il mancato rispetto delle disposizioni normative anti-COVID 19.

A seguito di tutte queste verifiche e degli accertamenti investigativi effettuati nei confronti dei 117 soggetti con precedenti penali e/o di Polizia individuati nel corso dei controlli, il Questore Sartori ha adottato i seguenti Provvedimenti: