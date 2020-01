Mountain bike – La South Garda apre la nuova stagione (7-8 marzo)

Medole La stagione del ciclocross sta per giungere ai suoi appuntamenti conclusivi; tra questi anche i campionati italiani che disputeranno domenica a Schio (Vi) e ai quali parteciperanno anche gli atleti del Chero Group Team Sfrenati e i mantovani del Piton, Stefano Leali e Nicolò Corsi, 9° domenica a Flero. Sull’altro versante, strada e Mtb, i dirigenti provinciali dell’Fci Mantova sono alle prese con la predisposizione del calendario agonistico 2020. Ormai è da considerarsi assodato, non solo per la sezione ruote grasse, che sarà affidato alla 14ª edizione della South Garda Bike il compito di far salire il sipario sulla nuova stagione agonistica. La classicissima mantovana, prevista nel fine settimana del 7 e 8 marzo, diventerà ufficialmente l’atto primo delle marathon. Gli organizzatori ovvero i responsabili dello Sport Nature Tour Pedale Medolese, team del presidente Tazio Palvarini, per l’occasione hanno predisposto due tracciati, uno corto di 30 km e uno marathon di 60 km.

Percorsi che avranno partenza e arrivo a Medole e che sono stati pensati per gli appassionati e per i più blasonati campioni, specialisti delle lunghe distanze, che esordiranno dopo la lunga preparazione invernale.

Per tutti sarà un primo importante test d’inizio stagione che si correrà attraverso il palcoscenico naturale offerto dagli sterrati delle Colline di Esenta e di Lonato del Garda, tra storia e tradizione.

Anche quest’anno la due giorni medolese sarà allestita all’insegna dello sport, del divertimento, dell’agonismo, ma anche un appuntamento ricco di storia, natura e tradizione.

Dopo il lungo letargo agonistico ed un’intensa preparazione invernale la South Garda Bike sarà quanto di meglio un biker possa scegliere per il ritorno alle gare.

A fare la differenza saranno la particolarità dei suoi tracciati, lunghi e veloci, con la giusta dose di difficoltà e dislivello, adatti a tutti e alla portata di tutti, accompagnati poi dal clima tipicamente mite della primavera.