Mtb – Tolti i veli all’8º Trofeo Elettrodigit

Cerlongo Dopo il campionato regionale su strada per società, svoltosi nei mesi scorsi ad Asola, il ciclismo giovanile mantovano è pronto ad ospitare il Campionato Regionale Lombardo dell’mtb. La manifestazione denominata 8° Trofeo Elettrodigit Trofeo Lombardia si terrà domenica 7 settembre a Goito e vedrà impegnati dietro le quinte i dirigenti dell’Orange Frog Bike Team Piubega. Al fianco del sodalizio del presidente Massimo Costa, per questa prestigiosa vetrina si sono posti sia il Comune di Goito, sia i comitati provinciale e regionale Fci.

Prima che i riflettori si accendano su questo appuntamento valido anche quale tappa del circuito Junior Cup Mtb Latteria San Pietro, i promotori hanno proposto ieri sera la tradizionale cerimonia di presentazione dei vari aspetti collegati alla competizione giovanile. Il tutto è avvenuto nella sala convegni della Latteria San Pietro a Cerlongo, sponsor del circuito giunto alla sua quinta edizione, tra l’entusiasmo generale. Nel corso della serata hanno portato la loro testimonianza anche il sindaco di Goito Pietro Chiaventi e tanti altri personaggi di spicco delle istituzioni locali e del mondo del ciclismo. Per quanto concerne la manifestazione del 7 settembre, che avrà il suo cuore pulsante nell’area verde del centro sportivo “Massimo ed Ilario Chiaventi” di Goito, in zona Pedagno, e che vedrà la bandiera a scacchi abbassarsi alle 10, la prima parte sarà dedicata alla specialità dell’Xco, gara individuale, mentre la seconda richiamerà l’attenzione degli sportivi sulla specialità del Team Relay, la staffetta mista. L’evento si preannuncia ricco di emozioni e spettacolo, con la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni. Il tracciato, tecnico e variegato, metterà alla prova le abilità di guida e la resistenza dei concorrenti. Grande attesa anche per le premiazioni, che si svolgeranno nel tardo pomeriggio con la presenza delle autorità locali. L’organizzazione, curata nei minimi dettagli, punta a coniugare sport, natura e socialità in una giornata memorabile.

Paolo Biondo