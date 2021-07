Nuoto – Rachele Regattieri torna sul podio (due volte) ai Regionali Cadetti

Milano Si sono disputati domenica a Milano i Campionati Regionali riservati alle categorie Junior, Cadetti, Senior, ultimo appuntamento prima del finale di stagione a Roma con i Campionati Italiani di Categoria (4-8 agosto). Per i colori mantovani sono arrivate due bellissime medaglie ad opera di Rachele Regattieri (2003 del Team Legnano), argento nei 200 dorso (in 2.19.29) e bronzo nei 100 Cadette (1.05.13). In netta ripresa, Rachele è arrivata all’appuntamento carica di lavoro, con gli italiani di Roma quale principale obiettivo di questa stagione estiva. Ciononostante, le medaglie sono arrivate, insieme ad un 5° posto nei 50 dorso (30.55).

Tra i Senior, Marzo Zanca (Rane Rosse) ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50 rana (28.92) ed è giunto sesto nei 100 (1.07.03).

Nella folta pattuglia dell’Asola Nuoto si è distinta la Juniores Maddalena Zoli (classe 2005) con tre piazzamenti da top ten: quarta nei 50 farfalla in 28.94, settima nei 50 dorso e nona nei 100 farfalla. Mentre Elena Sandrini (2006) si è piazzata al 5° posto nei 1500 stile libero Juniores con il crono di 20.19.37.

Alla kermesse hanno partecipato anche gli atleti di Virgiliana Mantova (8° Andrea Turconi nei 50 rana Juniores), Viadana e Ostiglia.

La settimana precedente, sempre a Milano, si erano disputati i Regionali estivi della categoria Ragazzi. Eccellente prestazione di squadra dell’Asola Nuoto, 12ª nella speciale classifica per società. Greta Pezzali (classe 2007) ha trionfato nei 200 dorso in 2.22.61. Ed è arrivata seconda nei 100 (1.06.53). Due medaglie anche per Riccardo Molinari, argento nei 400 stile libero 2007 (4.21.97) e bronzo nei 1500 (17.32.20). Per lui anche un 7° posto nei 200 (2.05.68). Brando Feudatari è salito sul terzo gradino del podio nei 200 dorso 2007 (2.17.47) ed è giunto 4° nei 100 (1.04.84). Florian Rossi si è piazzato 4° negli 800 stile libero (8.53.94) e 6° nei 400 (4.12.95) e nei 1500 delle classi 2005/06 (16.49.78). Due ottavi posti per Leonardo Bergomi nei 100 (1.14.25) e 200 rana 2007 (2.41.87).