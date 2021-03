MONZA A Monza vanno in scena i Campionati Regionali di categoria invernali in vasca corta, ultimo appuntamento prima degli Assoluti in programma a Riccione a fine mese. Nella folta pattuglia mantovana spicca l’ottimo risultato ottenuto ieri da Rachele Regattieri, del Team Legnano, che ha vinto la medaglia d’argento nei 100 dorso Cadette. Più del piazzamento sul podio è importante il tempo: 1.01.67, record stagionale. Rachele oggi sarà di nuovo in vasca nei 200 dorso e nei 100 stile.