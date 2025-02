Pallavolo A2 f – Poule salvezza: Vb, buona la prima

Cremona Inizia nel migliore dei modi il cammino della Vb Casalmaggiore nella poule salvezza del campionato di A2. Battendo 3-0 Olbia (25-23, 25-16, 25-23) Pincerato e compagne salgono a quota 19 punti e conservano il sesto posto in classifica, ancora prima di conoscere gli altri risultati della domenica. Un successo importante che dà fiducia, dopo che la squadra era apparsa in netto miglioramento nelle ultime gare della stagione regolare contro le formazioni più attrezzate del suo girone. Con l’arrivo del tecnico Cuello, dopo un periodo di assestamento, i miglioramenti sono alla luce del sole, come la convinzione nei propri mezzi che la squadra dimostra ora di avere. La regista Pincerato, dall’alto della sua esperienza e grazie una ricezione precisa, si affida a più terminali offensivi e non solo a Montano che comunque è una garanzia. Il percorso che porta alla salvezza è ancora lungo ma i tifosi di Casalmaggiore possono essere ottimisti. Nel primo match con Olbia, lottato nel primo e nel terzo set, le rosa hanno giocato in modo continuo e con tanta determinazione per portare a casa tre punti fondamentali. Nel primo set turno decisivo in battuta di Costagli dal 19-22 al 24-22 con chiusura di Pincerato. Nessun problema nel secondo parziale mentre nel terzo Olbia arriva al 21 pari prima della chiusura del set di Dalla Rosa. Mvp doppio con Costagli e Faraone.

Sergio Martini

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE – RESINGLASS OLBIA: 3-0 (25-23/25-16/25-23)

Casalmaggiore: Pincerato (K) 4, Montano 16, Nwokoye 4, Marku 6, Costagli 12, Dalla Rosa 9, Faraone (L), Bovolo 2, Ribechi, Nosella. Non entrate: Manfredini (L), Cantoni, Perletti. All. Cuello-Beccari

Olbia: Pasquino 3, Korhonen 11, Barbazeni 1, Ngolongolo 7, Trampus 11, Partenio (K) 7, Blasi (L), Negri, Fontemaggi, Civetta 1. Non entrate: Kogler, Piredda . All. Guadalupi-Monterisi

Durata set: 30′, 24′, 29′. Tot: 83′.

Spettatori: 468