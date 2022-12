Pallavolo B maschile – Il Gabbiano è inarrestabile: undici di fila. Viadana fa suo il derby con l’Asolarem

Mantova A due giornate dalla conclusione dell’andata il Gabbiano saluta il 2022 con 11 vittorie e il primo posto a punteggio pieno, avendo perso per strada un solo set. Nell’ultimo match dell’anno la formazione di Serafini colleziona il decimo 3-0 con i reggiani dell’Ama San Martino (25-17, 25-18, 25-21). Non è stata una passeggiata perché sia nel primo che nel terzo set l’Ama ci ha provato nella parte iniziale andando in vantaggio. Ma il Gabbiano non si è innervosito e ha sempre trovato il modo di reagire, trascinato dall’opposto Andreoli, 15 punti, e Cordani (11) e in generale dalle buone percentuali in attacco. Undici i muri del Gabbiano contro i 5 dei reggiani, mentre in ricezione e in battuta le squadre si sono equivalse. Nel primo set ospiti avanti 1-4 e 4-7 ma c’è parità a 11. Il break lo fannno il servizio di Andreoli e i pallonetti di Scaltriti e Cordani che firma con una bomba il punto 24 e il 25. Nel secondo set il Gabbiano vola sul 17-10. Tanti pallonetti hanno caratterizzato il set chiuso da Cordani sul 25-18. Serafini inserisce anche Gola e la diagonale Catellani-Zanini, ma la sostanza non cambia. San Martino prova a scappare sul 9-13 ma il muro di Miselli avvicina i locali sull’11-13 e c’è parità a 15. Ancora Miselli scava il solco sul 18-15 e Andreoli firma il 23-19 con un siluro dei suoi. Il 3-0 arriva per un’invasione aerea degli ospiti. Poi tutti a cena per la serata degli auguri. Viadana vince per 3-1 il derby con l’Asolaremedello. L’Epiù parte a razzo (6-1). Asola cerca di rimontare, ma i rivieraschi tengono e chiudono sul 25-18. Nella seconda frazione è il sestetto del Chiese a iniziare a mille (1-5), inseguito dagli avversari che si avvicinano sul 13-14 , ma non li raggiungono. Kema allunga e impatta 25-18. Viadana si riporta avanti vincendo 25-14 il terzo set. Ultimo parziale equilibrato sino al 7-7, poi l’Epiù scappa: 25-15.